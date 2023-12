Rencontre littéraire : Isabelle Santoire, « Le Temps des Roses » 86150 Queaux 3 route du stade Queaux Catégories d’Évènement: Queaux

Vienne Rencontre littéraire : Isabelle Santoire, « Le Temps des Roses » 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 27 janvier 2024, Queaux. Queaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:30:00

fin : 2024-01-27 21:30:00 Isabelle Santoire est une autrice de la région qui a sorti son premier roman en avril 2023. Depuis, elle vit une aventure incroyable puisque son livre a un succès retentissant..

Isabelle Santoire est une autrice de la région qui a sorti son premier roman en avril 2023. Depuis, elle vit une aventure incroyable puisque son livre a un succès retentissant.

Isabelle Santoire est une autrice de la région qui a sorti son premier roman en avril 2023. Depuis, elle vit une aventure incroyable puisque son livre a un succès retentissant. Rien d’étonnant en même temps : c’est une histoire de femmes à travers trois générations où la petite histoire rencontre la grande, c’est un roman qui résonne en chacun(-ne) d’entre nous… .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP Détails Catégories d’Évènement: Queaux, Vienne Autres Code postal 86150 Lieu 86150 Queaux 3 route du stade Adresse 86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage Ville Queaux Departement Vienne Lieu Ville 86150 Queaux 3 route du stade Queaux Latitude 46.326849 Longitude 0.667822 latitude longitude 46.326849;0.667822

86150 Queaux 3 route du stade Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/