Vernissage // Hector O’Kanin – « KO !!! » 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 2 décembre 2023, Queaux.

Queaux,Vienne

L’exposition « Ko !!! » aurait pu s’appeler « l’Humanité à fleur de bide » ou « À vif ». Le trait sec, foisonnant, dur, parfois drôle, du moins caustique, avec Basquiat en fond, il trouve son propre chemin..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Ko!!! » exhibition could have been called « L’Humanité à fleur de bide » or « À vif ». With a dry, abundant, hard, sometimes funny, at least caustic line, and Basquiat in the background, he finds his own way.

La exposición « Ko!!! » podría haberse llamado « L’Humanité à fleur de bide » o « À vif ». Con una línea seca, abundante, dura, a veces divertida, al menos cáustica, y Basquiat de fondo, encuentra su propio camino.

Die Ausstellung « Ko!!! » hätte auch « l’Humanité à fleur de bide » oder « À vif » heißen können. Mit trockenem Strich, ausufernd, hart, manchmal lustig, zumindest ätzend, mit Basquiat im Hintergrund, findet er seinen eigenen Weg.

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP