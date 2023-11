Marché de Noël Permanent 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 2 décembre 2023, Queaux.

Queaux,Vienne

Tout est prêt pour préparer les fêtes avec des produits locaux et de qualité !

Venez farfouiller parmi les bonnes choses à manger, à boire, à offrir, à lire, ou offrez un bon cadeau personnalisé !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



We’ve got everything you need to prepare for the festive season with local, quality products!

Come and browse through the good things to eat, drink, give, read, or give a personalized gift voucher!

Tenemos todo lo que necesita para preparar las fiestas con productos locales de calidad

Venga y eche un vistazo a las cosas buenas para comer, beber, regalar, leer o regalar un vale regalo personalizado

Alles ist bereit, um die Feiertage mit lokalen und qualitativ hochwertigen Produkten vorzubereiten!

Stöbern Sie in den guten Sachen zum Essen, Trinken, Verschenken, Lesen oder verschenken Sie einen persönlichen Geschenkgutschein!

Mise à jour le 2023-11-12 par ACAP