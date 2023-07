Dimanche En Plein Virage : rencontre avec Marine Chauvet et Pierre Choumil 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 16 juillet 2023, Queaux.

Queaux,Vienne

Venez rencontrer les artistes de l’exposition « À Corps Perdu » et rentrez dans leurs univers autour d’un verre ou devant une œuvre !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 20:00:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the artists in the « À Corps Perdu » exhibition, and enter their worlds over a drink or in front of a work of art!

Venga a conocer a los artistas de la exposición « À Corps Perdu » y entre en su mundo tomando una copa o delante de una obra de arte

Treffen Sie die Künstler der Ausstellung « À Corps Perdu » und tauchen Sie bei einem Getränk oder einem Kunstwerk in ihre Welt ein!

Mise à jour le 2023-07-10 par ACAP