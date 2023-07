Exposition « À Corps Perdu » / Marine Chauvet – Pierre Choumil 86150 Queaux 3 route du stade Queaux, 18 mai 2023, Queaux.

Queaux,Vienne

« À Corps Perdu » est la rencontre entre une peintre du lâcher-prise, entre hyperréalisme et suggestion, et un sculpteur qui révèle sans complaisance les failles des corps éprouvés par le temps..

2023-05-18 fin : 2023-05-18 13:00:00. .

86150 Queaux 3 route du stade En Plein Virage

86150 Queaux, Vienne, Nouvelle-Aquitaine



« À Corps Perdu » is the meeting between a painter of letting go, between hyperrealism and suggestion, and a sculptor who reveals without complacency the flaws of bodies tested by time.

« À Corps Perdu » es el encuentro entre un pintor del dejarse llevar, entre el hiperrealismo y la sugerencia, y un escultor que revela sin complacencia los defectos de los cuerpos probados por el tiempo.

« À Corps Perdu » ist die Begegnung zwischen einer Malerin des Loslassens, zwischen Hyperrealismus und Suggestion, und einem Bildhauer, der schonungslos die Risse der von der Zeit geprüften Körper enthüllt.

