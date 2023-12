Atelier créatif – En Avant 2024 ! 86150 Queaux 12 route du Stade Queaux, 10 février 2024, Queaux.

Queaux Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 09:30:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

Dans une ambiance ludique et chaleureuse, Carole et Valentine vous proposent de créer votre tableau de vision pour 2024. Grâce à votre intuition, vos intentions, désirs et besoins pourront émerger..

Cela vous dit de commencer l’année avec une activité ludique et joyeuse dans l’idée d’ancrer de bonnes choses pour votre année 2024 !

Il y a les bonnes résolutions de début d’année et pour donner plus de chances à leurs réalisations, il y a « le tableau de visualisation ». C’est une représentation visuelle du futur auquel on aspire à partir d’images et de mots glanés dans des magazines et assemblés sur un support papier. Tout le matériel est fourni sur place.

Le résultat de cet atelier vous accompagnera tout au long de l’année. Notre animation vise à développer votre concentration et faciliter votre retour sur vous, grace à l’ambiance chaleureuse et porteuse du groupe.

86150 Queaux 12 route du Stade Le Parloir

Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



