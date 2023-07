Journée Portes Ouvertes : Prélude des ateliers 86150 L’Isle-Jourdain, 9 septembre 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

16h – 18h : Présentation des activités de la MJC / 18h : verre de l’amitié /

19h – 21h : Chansons participatives avec LE PIANO ROUGE.

86150 MJC Champ Libre à L’Isle Jourdain

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



16h ? 6pm: Presentation of the MJC?s activities / 6pm: friendly drink /

7-9pm: Participatory songs with LE PIANO ROUGE

16h ? 18h: Presentación de las actividades del MJC / 18h: Bebida /

19h-9h: Canciones participativas con LE PIANO ROUGE

16h ? 18 Uhr: Vorstellung der Aktivitäten des MJC / 18 Uhr: Freundschaftsgetränk / 18 Uhr: Besuch des MJC / 18 Uhr: Besuch des MJC

19h ? 21h: Mitmachlieder mit LE PIANO ROUGE

