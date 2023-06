Musiqu’à l’eau – Bernard Désormières 86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc Le Vigeant, 18 juillet 2023, Le Vigeant.

Le Vigeant,Vienne

Un festival de musique acoustique au bord de l’eau. Un solo de piano, improvisation classique et jazz pour cette avant dernière date du festival. Réservation conseillée..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 22:00:00. .

An acoustic music festival by the water. A piano solo, classical improvisation and jazz for this penultimate date of the festival. Reservations recommended.

Un festival de música acústica junto al agua. Un solo de piano, improvisación clásica y jazz para esta penúltima cita del festival. Se recomienda reservar.

Ein Festival mit akustischer Musik am Wasser. Ein Klaviersolo, klassische Improvisation und Jazz an diesem vorletzten Termin des Festivals. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-21 par ACAP