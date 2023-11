Lumière sur les ensembles à cordes 86100 CHATELLERAULT Châtellerault, 20 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les orchestres du conservatoire proposent un voyage musical aux sonorités fraîches et lumineuses.Un partage musical entre baroque de Haendel àJean-Chrétien Bach, musique de nuit de W.A Mozart,en passant par des instants sonores du célèbre et incontournable « adagio » de Samuel Barber. Terminer par le fameux « pizzaicato polka » de Strauss dans une version aussi pétillante que frénétique..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:30:00. .

86100 CHATELLERAULT Eglise Saint Jean de Châteauneuf

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire’s orchestras take us on a musical voyage of fresh, luminous sounds, from Baroque Handel to Jean-Chrétien Bach, W.A. Mozart’s night music, and moments of Samuel Barber’s famous « adagio ». Finishing with Strauss’s famous « pizzaicato polka » in a version as sparkling as it is frenetic.

Las orquestas del Conservatorio nos llevan en un viaje musical de sonidos frescos y brillantes, que van desde la música barroca de Haendel y Jean-Chrétien Bach hasta la música nocturna de W.A. Mozart, pasando por momentos del famoso e ineludible « adagio » de Samuel Barber. Para terminar con la famosa « pizzaicato polka » de Strauss en una versión tan chispeante como frenética.

Die Orchester des Konservatoriums bieten eine musikalische Reise mit frischen und leuchtenden Klängen an.Eine musikalische Mischung aus Barock von Händel bis Johann Christian Bach, Nachtmusik von W.A. Mozart,über klangliche Momente des berühmten und unumgänglichen « Adagio » von Samuel Barber. Den Abschluss bildet die berühmte « Pizzaicato Polka » von Strauss in einer ebenso spritzigen wie frenetischen Version.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP