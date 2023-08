La fête du Jeu 86 rue Principale Gertwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

La fête du Jeu
86 rue Principale
Gertwiller 67140
Bas-Rhin
Grand Est

23 septembre 2023, 18:00:00
0 EUR

Jeux en folie : de constructions, de stratégies, d'adresse, d'observation, coopératifs et de société.

Games galore: construction, strategy, skill, observation, cooperative and board games.

Juegos en abundancia: de construcción, de estrategia, de habilidad, de observación, cooperativos y de mesa.

Verrückte Spiele: Bau-, Strategie-, Geschicklichkeits-, Beobachtungs-, Kooperations- und Gesellschaftsspiele.

