Vide Atelier à la Galerie 86, Rue Maréchal Joffre Salon-de-Provence, 30 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’artiste plasticienne Sandrine Berthon organise dans sa galerie de Salon de Provence un vide-atelier et a sélectionnée à cette occasion des tableaux de différents formats..

2023-11-30 10:30:00 fin : 2023-12-02 18:30:00. .

86, Rue Maréchal Joffre Galerie Sandrine Berthon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artist Sandrine Berthon is organizing a studio sale at her gallery in Salon de Provence, and has selected paintings of various formats for the occasion.

La artista Sandrine Berthon organiza una venta de cuadros en su galería de Salon de Provence, y ha seleccionado para la ocasión cuadros de diversos formatos.

Die bildende Künstlerin Sandrine Berthon veranstaltet in ihrer Galerie in Salon de Provence einen Atelier-Leerverkauf und hat zu diesem Anlass Bilder in verschiedenen Formaten ausgewählt.

