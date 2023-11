Atelier : Kintsugi 86, Rue Maréchal Joffre Salon-de-Provence, 25 novembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Sandrine Berthon a le plaisir d’inviter à sa galerie de Salon de Provence pour des ateliers découvertes, Mauro de Giorgi.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:30:00. EUR.

86, Rue Maréchal Joffre Galerie Sandrine Berthon

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sandrine Berthon is pleased to invite Mauro de Giorgi to her gallery in Salon de Provence for discovery workshops

Sandrine Berthon se complace en invitar a Mauro de Giorgi a su galería de Salon de Provence para realizar talleres de descubrimiento

Sandrine Berthon freut sich, in ihre Galerie in Salon de Provence zu Entdeckungsworkshops einzuladen, Mauro de Giorgi

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence