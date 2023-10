EXPOSITION – MOSELLE, TERRE D’HISTOIRE, TERRE D’AVENIR 86 Rue des bleuets Boust, 11 novembre 2023, Boust.

Boust,Moselle

L’association Culture et Patrimoine vous présente son exposition « Moselle, terre d’Histoire, terre d’avenir ».

Venez découvrir plus particulièrement les communes de la communauté de communes de Cattenom et environs d’antan et d’aujourd’hui.

De quoi se rendre compte de l’évolution des villages et rappeler de bons souvenirs à certains.. Tout public

Dimanche 2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-11 16:00:00. 0 EUR.

86 Rue des bleuets Centre Socioculturel

Boust 57570 Moselle Grand Est



The association Culture et Patrimoine presents its exhibition « Moselle, terre d’Histoire, terre d’avenir ».

Come and take a closer look at the communes of the Cattenom and surrounding area, past and present.

It’s a chance to see how the villages have evolved, and to recall fond memories for some.

La Asociación Cultura y Patrimonio presenta su exposición « Mosela, tierra de historia, tierra de futuro ».

Venga a conocer de cerca los pueblos de Cattenom y sus alrededores, pasados y presentes.

Así podrá hacerse una idea de la evolución de los pueblos, y a algunos les traerá buenos recuerdos.

Der Verein Kultur und Kulturerbe präsentiert Ihnen seine Ausstellung « Moselle, terre d’Histoire, terre d’avenir » (Mosel, Land der Geschichte, Land der Zukunft).

Entdecken Sie insbesondere die Gemeinden der Communauté de Communes de Cattenom et environs von früher und heute.

So können Sie sich ein Bild von der Entwicklung der Dörfer machen und bei manchen gute Erinnerungen wecken.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT CATTENOM ET ENVIRONS