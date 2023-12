Formation taille des jeunes arbres fruitiers 86 rue André Malraux Ballersdorf Catégories d’Évènement: Ballersdorf

Haut-Rhin Formation taille des jeunes arbres fruitiers 86 rue André Malraux Ballersdorf, 13 janvier 2024, Ballersdorf. Ballersdorf Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 16:00:00 40 places. Public adulte. Inscription obligatoire avant le vendredi 12 janvier sur : www.maison-nature-sundgau.org/evenements/formation-taille-des-jeunes-arbres-fruitiers/.

40 places. Public adulte. Inscription obligatoire avant le vendredi 12 janvier sur : www.maison-nature-sundgau.org/evenements/formation-taille-des-jeunes-arbres-fruitiers/

L’association des arboriculteurs de Ballersdorf vous convie à une séance d’initiation à la taille des jeunes arbres fruitiers (4 ou 5 ans) dans le verger collectif de Ballersdorf. Apportez votre sécateur ! Inscription obligatoire avant le vendredi 12 janvier.

40 places. Public adulte. Rendez-vous fixé à 13h45 à la salle des fêtes de Ballersdorf. Inscriptions sur : Formation taille des jeunes arbres fruitiers 0 EUR.

86 rue André Malraux

Ballersdorf 68210 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du Sundgau Détails Catégories d’Évènement: Ballersdorf, Haut-Rhin Autres Code postal 68210 Lieu 86 rue André Malraux Adresse 86 rue André Malraux Ville Ballersdorf Departement Haut-Rhin Lieu Ville 86 rue André Malraux Ballersdorf Latitude 47.624291 Longitude 7.156498 latitude longitude 47.624291;7.156498

86 rue André Malraux Ballersdorf Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ballersdorf/