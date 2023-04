Diner dansant 86 Rte de Cercy la Tour Alluy Catégories d’Évènement: Alluy

Nièvre

Diner dansant 86 Rte de Cercy la Tour, 22 avril 2023, Alluy. .

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

86 Rte de Cercy la Tour Salle de fêtes

Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-06 par OT RIVES DU MORVAN

Détails Catégories d’Évènement: Alluy, Nièvre Autres Lieu 86 Rte de Cercy la Tour Adresse 86 Rte de Cercy la Tour Salle de fêtes Ville Alluy Departement Nièvre Lieu Ville 86 Rte de Cercy la Tour Alluy

86 Rte de Cercy la Tour Alluy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alluy/

Diner dansant 86 Rte de Cercy la Tour 2023-04-22 was last modified: by Diner dansant 86 Rte de Cercy la Tour 86 Rte de Cercy la Tour 22 avril 2023 86 Rte de Cercy la Tour Alluy

Alluy Nièvre