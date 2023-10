À nos amours 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 2e Arrondissement

Rhône À nos amours 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement, 20 octobre 2023, Lyon 2e Arrondissement. Lyon 2e Arrondissement,Rhône Je t’aime un peu… beaucoup… passionnément… à la folie.

2023-10-20 10:30:00 fin : 2023-08-25 18:30:00. EUR.

86 quai Perrache Musée des Confluences

Lyon 2e Arrondissement 69002 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



I love you a little… a lot… passionately… madly! Te quiero un poco? mucho? apasionadamente? locamente Ich liebe dich ein bisschen? viel? leidenschaftlich? verrückt Mise à jour le 2023-09-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lyon 2e Arrondissement, Rhône Autres Lieu 86 quai Perrache Adresse 86 quai Perrache Musée des Confluences Ville Lyon 2e Arrondissement Departement Rhône Lieu Ville 86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement latitude longitude 45.733775;4.818794

86 quai Perrache Lyon 2e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon 2e arrondissement/