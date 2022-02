8°6 CREW Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le samedi 23 avril à 20:30

Le 8°6 Crew est un groupe de ska & skinhead reggae formé en région parisienne en 1995. Après un premier album «Bad, Bad Reggae» sorti en 1999, puis un 6 titres intitulé «Menil’ Express» et paru en 2001, le groupe était revenu en fin d’année 2010 avec l’album des retrouvailles «Old Reggae Friends». En début d’année 2017, vous avez pu découvrir «Working Class Reggae», le dernier album (12 titres + 6 Dub en bonus) distribué par les labels français UVPR (Vinyles), Mass Productions (CD) et le label allemand Grover Records. [https://youtu.be/wDvN9QQcBwY?list=PLQYtFRD_bvoHnSwN0mAuTekkaJ0ZVRa6C](https://youtu.be/wDvN9QQcBwY?list=PLQYtFRD_bvoHnSwN0mAuTekkaJ0ZVRa6C)

