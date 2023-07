Le labyrinthe de Chalosse 86 Chemin de Larrous de Bas Gaujacq, 12 juillet 2023, Gaujacq.

Gaujacq,Landes

Perdez-vous dans les labyrinthes de maïs en famille ou entre amis et amusez-vous à résoudre les énigmes qui vous mèneront aux cœurs des labyrinthes. Espace pique-nique et petite restauration..

86 Chemin de Larrous de Bas

Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lose yourself in the corn mazes with family or friends and have fun solving puzzles that will lead you to the hearts of the mazes. Picnic area and snacks.

Piérdete en los laberintos de maíz con tu familia o amigos y diviértete resolviendo los acertijos que te llevarán al corazón de los laberintos. Zona de picnic y pequeño restaurante.

Verlieren Sie sich mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden in den Maislabyrinthen und haben Sie Spaß daran, die Rätsel zu lösen, die Sie in die Herzen der Labyrinthe führen. Picknickbereich und kleine Snacks.

