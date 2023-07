BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS 86 C rue des Bleuets Boust, 16 septembre 2023, Boust.

Boust,Moselle

L’APE Charlemagne de Boust a le plaisir de vous informer qu’elle organise sa première bourse aux jouets et vêtements. Tartes flambées et buvette sur place lors de cette journée conviviale.. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 16:00:00. 0 EUR.

86 C rue des Bleuets Parking du centre socioculturel

Boust 57570 Moselle Grand Est



The APE Charlemagne de Boust is pleased to inform you that it is organizing its first toy and clothing fair. Tarts flambées and refreshments will be available on site.

La APE Charlemagne de Boust tiene el placer de informarle de que organiza su primera feria del juguete y de la ropa. Habrá tartas flambeadas y refrescos in situ.

Die Elternvereinigung Charlemagne in Boust freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie ihre erste Spielzeug- und Kleiderbörse organisiert. Flammkuchen und Getränke werden an diesem geselligen Tag vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS