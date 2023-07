Soirée ELECTROPICOOL (Bal Electropical + paëlla traditionnelle) 859 Les Pellegrins Lacanau, 19 juillet 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Le Sunrise est ouvert tous les jours, midi & soir.

Soirée ELECTROPICOOL Acte II – Le Bal Electropical – Paella Traditionnelle en Guinguette – Planches du Sunrise

Suite au succès de la première édition qui affichait complet, une seconde chance pour vivre ou revivre cette ambiance unique au bord du Lac…

À très bientôt au Sunrise !!!

@william.visage @momentum.lacanau

@lebalelectropical @gwilhemdelaune

@campingletedeylacanau.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . .

859 Les Pellegrins Sunrise

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Sunrise is open every day for lunch and dinner.

ELECTROPICOOL Evening Act II – The Electropical Ball – Paella Traditionnelle en Guinguette – Sunrise Boards

Following the success of the first edition, which was sold out, we’re giving you a second chance to experience or relive this unique lakeside atmosphere?

See you soon at Sunrise!

@william.visage @momentum.lacanau

@lebalelectropical @gwilhemdelaune

@campingletedeylacanau

El Sunrise está abierto todos los días para el almuerzo y la cena.

Velada ELECTROPICOOL Acto II – El Baile Electropical – Paella Tradicional en Guinguette – Terrazas Sunrise

Tras el éxito de la primera edición, cuyas entradas se agotaron, te damos una segunda oportunidad de vivir o revivir este ambiente único a orillas del lago..

¡Nos vemos pronto en Sunrise!

@william.visage @momentum.lacanau

@lebalelectropical @gwilhemdelaune

@campingletedeylacanau

Das Sunrise ist jeden Tag mittags und abends geöffnet.

ELECTROPICOOL Act II – Der Electropical Ball – Traditionelle Paella in der Guinguette – Die Bretter des Sunrise

Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung, die ausverkauft war, haben Sie nun eine zweite Chance, diese einzigartige Atmosphäre am Seeufer zu erleben oder wieder zu erleben?

Bis bald im Sunrise!!!

@william.visage @momentum.lacanau

@lebalelectropical @gwilhemdelaune

@campingletedeylacanau

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Médoc Atlantique