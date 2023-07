Un bon repas en bonne compagnie au Château Lamothe Mandrone 855 route du canton Eynesse, 5 juillet 2023, Eynesse.

Eynesse,Gironde

Un bon repas en bonne compagnie au Château Lamothe Mandrone à partir de 18h.

Pensez à vos couverts!

Au menu :

Crudités / Oeufs mimosa

Axoa au Cochon de lait

Pommes de terre

Salade de fraises et framboises.

Concert avec Home Made..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

855 route du canton Château Lamothe Mandrone

Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a meal in good company at Château Lamothe Mandrone from 6pm.

Don’t forget your cutlery!

On the menu :

Crudités / Mimosa eggs

Axoa with suckling pig

Potato salad

Strawberry and raspberry salad.

Concert with Home Made.

Disfrute de una comida en buena compañía en el Château Lamothe Mandrone a partir de las 18:00 h.

No olvide los cubiertos

Menú :

Crudités / Huevos mimosa

Axoa con cochinillo

Ensalada de patatas

Ensalada de fresas y frambuesas.

Concierto con Home Made.

Ein gutes Essen in guter Gesellschaft im Château Lamothe Mandrone ab 18 Uhr.

Denken Sie an Ihr Besteck!

Auf dem Menüplan stehen:

Rohkost / Mimosen-Eier

Axoa mit Spanferkel

Kartoffeln

Salat mit Erdbeeren und Himbeeren.

Konzert mit Home Made.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT du Pays Foyen