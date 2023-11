Beaujolais Nouveau « A Coeur Joie » 854, route d’Odenas 0 Lieu-Dit La Valette Charentay, 16 novembre 2023, Charentay.

Charentay,Rhône

Nous vous accueillons à la cave pour vous présenter notre vie de Vignerons, notre Domaine, et nos vins, autour d’une planche de charcuterie….

2023-11-16 10:00:00 fin : 2023-11-19 20:00:00. .

854, route d’Odenas 0 Lieu-Dit La Valette Domain Bernard Jomain

Charentay 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



We welcome you to our cellar to introduce you to our life as winemakers, our estate and our wines, over a platter of charcuterie…

Le damos la bienvenida a la bodega para presentarle nuestra vida de viticultores, nuestra finca y nuestros vinos, en torno a una tabla de embutidos…

Wir begrüßen Sie im Weinkeller, um Ihnen bei einem Wurstbrett unser Leben als Winzer, unser Weingut und unsere Weine vorzustellen…

