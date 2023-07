Visite et découverte de la ferme 854 Route de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 19 août 2023, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Visite de la micro-ferme et découverte de l’activité de fabrication des cosmétiques, tisanes et plantes aromatiques.

Sans réservation.

Gratuit..

2023-08-19 10:00:00 fin : 2023-08-19 18:00:00. .

854 Route de l’Arbalète

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



Visit the micro-farm and see how cosmetics, herbal teas and aromatic plants are made.

No reservation required.

Free admission.

Visite la microgranja y vea cómo se elaboran cosméticos, infusiones y plantas aromáticas.

No es necesario reservar.

Entrada gratuita.

Besuchen Sie die Mikrofarm und lernen Sie die Herstellung von Kosmetika, Kräutertees und aromatischen Pflanzen kennen.

Ohne vorherige Reservierung.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche