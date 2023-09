SPECTACLE – FABIEN OLICARD 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 2 mars 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes. Selon Fabien nous serions tous Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de numéro 1 des mentalistes Français dans un spectacle très singulier…

Billets de 34 € à 39 €, placement libre assis. Accès PMR.. Tout public

Samedi 2024-03-02 20:30:00 fin : 2024-03-02 . 34 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Fabien Olicard is back with his fourth show: Archetypes. According to Fabien, we could all be Mentalists! And he intends to prove it by bluffing you? Better still! You may even surprise yourself! This brain enthusiast will surprise you, captivate you and, above all, make you explode with laughter. In this new show, Fabien Olicard confirms his position as France’s number 1 mentalist, in a highly singular performance…

Tickets from 34? to 39?, open seating. PMR access.

Fabien Olicard vuelve con su cuarto espectáculo: Arquetipos. Según Fabien, ¡todos somos mentalistas! ¿Y pretende demostrarlo tirándose un farol? Aún mejor A veces te sorprenderás a ti mismo Este apasionado del cerebro le sorprenderá, le cautivará y, sobre todo, le hará estallar de risa. En este nuevo espectáculo, Fabien Olicard se confirma como el mentalista número 1 de Francia, en una actuación fuera de lo común…

Entradas de 34 ¤ a 39 ¤, asiento libre. Acceso PMR.

Fabien Olicard ist mit seiner vierten Show zurück: Archétypes. Fabien sagt, dass wir alle Mentalisten sind! Und er hat vor, Ihnen das zu beweisen, indem er Sie blufft? Besser! Sie werden sich manchmal selbst überraschen! Dieser leidenschaftliche Gehirnforscher wird Sie überraschen, fesseln und vor allem vor Lachen platzen lassen. In dieser neuen Show bestätigt Fabien Olicard seinen Platz als Nummer 1 der französischen Mentalisten in einer sehr einzigartigen Show…

Eintrittskarten von 34 ? bis 39 ?, freie Platzwahl im Sitzen. Zugang für Behinderte.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE