CONCERT – THE RABEATS : A TRIBUTE TO THE BEATLES 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 4 février 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Un beau jour de 1999, les Rabeats, ces quatre amis musiciens amiénois qui aimaient à se rencontrer pour discuter des heures durant de leur passion pour les Beatles, ont décidé de reprendre la musique des quatre garçons de Liverpool sur scène par pur plaisir.

A cette époque, le concept de Tribute Band n’existait pas encore en France et les quatre amis ne se doutaient pas qu’ils venaient de s’engager dans une extraordinaire aventure qui allait durer des années et passer à une vitesse vertigineuse.

Après avoir joué dans tous les Zéniths de France et des dizaines de fois à l’Olympia, parcouru plusieurs continents, de lointaines îles de Saint-Pierre-et-Miquelon à Shanghai, en passant par la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Belgique, la Suisse, l’Italie, la Russie, le Maroc et la Tunisie, les quatre amis, décident d’entamer une ultime tournée jusqu’en 2025, soit 60 ans après la venue des Beatles en France.

Billets de 44 € à 64 €. Accès PMR.. Tout public

Dimanche 2024-02-04 17:30:00 fin : 2024-02-04 . 44 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



One fine day in 1999, the Rabeats, four musician friends from Amiens who liked to meet up for hours at a time to discuss their passion for the Beatles, decided to cover the music of the four boys from Liverpool on stage for sheer pleasure.

At the time, the Tribute Band concept did not yet exist in France, and the four friends had no idea that they had just embarked on an extraordinary adventure that would last for years and move at breakneck speed.

After playing all the Zeniths in France and dozens of concerts at the Olympia, the four friends travelled across several continents, from the remote islands of Saint-Pierre-et-Miquelon to Shanghai, via Great Britain, Ireland, Belgium, Switzerland, Italy, Russia, Morocco and Tunisia, deciding to embark on a final tour until 2025, 60 years after the Beatles first came to France.

Tickets from 44? to 64? PMR access.

Un buen día de 1999, los Rabeats, cuatro amigos músicos de Amiens a los que les gustaba reunirse durante horas para hablar de su pasión por los Beatles, decidieron versionar la música de los cuatro chicos de Liverpool sobre un escenario por puro placer.

En aquella época, el concepto de banda tributo aún no existía en Francia, y los cuatro amigos no tenían ni idea de que acababan de embarcarse en una aventura extraordinaria que duraría años y avanzaría a una velocidad vertiginosa.

Tras tocar en todos los Zenith de Francia y en decenas de conciertos en el Olympia, los cuatro amigos recorrieron varios continentes, desde las remotas islas de Saint-Pierre-et-Miquelon hasta Shanghái, pasando por el Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Suiza, Italia, Rusia, Marruecos y Túnez, y decidieron embarcarse en una última gira hasta 2025, 60 años después de que los Beatles vinieran por primera vez a Francia.

Billetes de 44 a 64 euros. Acceso PMR.

Eines schönen Tages im Jahr 1999 beschlossen die Rabeats, vier befreundete Musiker aus Amiens, die sich gerne trafen, um stundenlang über ihre Leidenschaft für die Beatles zu diskutieren, die Musik der vier Jungs aus Liverpool aus reinem Vergnügen auf die Bühne zu bringen.

Zu dieser Zeit gab es in Frankreich das Konzept der Tribute Band noch nicht, und die vier Freunde ahnten nicht, dass sie sich gerade auf ein außergewöhnliches Abenteuer eingelassen hatten, das Jahre dauern und in schwindelerregender Geschwindigkeit vergehen sollte.

Nachdem sie in allen Zeniths Frankreichs und Dutzende Male im Olympia gespielt hatten, mehrere Kontinente bereist hatten, von den fernen Inseln Saint-Pierre und Miquelon über Großbritannien, Irland, Belgien, die Schweiz, Italien, Russland, Marokko und Tunesien bis nach Shanghai, beschlossen die vier Freunde, eine letzte Tournee bis 2025 zu starten, also 60 Jahre nachdem die Beatles nach Frankreich gekommen waren.

Eintrittskarten von 44 ? bis 64 ? Zugang für Behinderte.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE