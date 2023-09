CONCERT – STEPHAN EICHER 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 25 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Les dix doigts de la main ne suffiraient sans doute pas à pointer tout ce à quoi Stephan Eicher s’intéresse, en musique, au cinéma, passant des concerts acoustiques à un spectacle avec des automates ou une fanfare, du rock à la technopop, de la musique de films aux concerts littéraires.

Va-t-il un jour pouvoir déjeuner en paix ?

Suisse, né à Munchenbuchsee un 17 août, Stephan Eicher se produit d’abord en Allemagne avec le groupe Grauzone et connaît son premier succès en France avec Combien de temps, titre de son quatrième album studio Silence – plutôt fracassant en l’occurrence. Puis c’est la rencontre avec le romancier Philippe Djian qui a écrit les textes en français de Stephan Eicher à partir de l’album My Place en 1989.

Dont le tube Déjeuner en paix. Dès lors le succès ne se dément pas, surtout sur scène où Stephan Eicher livre des véritables spectacles mille fois réinventés. En tout ce sera seize albums en quarante ans de carrière, dont le dernier, Homeless Songs, est un carton public et critique. Cette fois, sur scène, un quintet de musiciens, la nouveauté et la découverte, toujours.

Billets de 49 € à 51 €. Accès PMR.. Tout public

Jeudi 2024-01-25 20:00:00 fin : 2024-01-25 . 49 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The ten fingers on his hand would probably not be enough to cover everything Stephan Eicher is interested in, from music to cinema, from acoustic concerts to a show with automatons or a brass band, from rock to technopop, from film music to literary concerts.

Will he ever be able to have lunch in peace?

Born in Munchenbuchsee, Switzerland, on August 17, Stephan Eicher first performed in Germany with the group Grauzone, and enjoyed his first success in France with Combien de temps, the title track of his fourth studio album, Silence? a rather smash hit as it turned out. He then met novelist Philippe Djian, who wrote Stephan Eicher’s French lyrics for his 1989 album My Place.

Including the hit Déjeuner en paix. From then on, Eicher’s success was unstoppable, especially on stage, where he put on veritable shows, reinvented a thousand times over. In all, he has released sixteen albums in his forty-year career, the latest of which, Homeless Songs, is a hit with audiences and critics alike. This time, on stage, a quintet of musicians, the novelty and the discovery, always.

Tickets from 49? to 51? PMR access.

Los diez dedos de su mano probablemente no bastarían para abarcar todo lo que le interesa a Stephan Eicher: de la música al cine, de los conciertos acústicos a un espectáculo con autómatas o una banda de música, del rock al tecnopop, de la música de cine a los conciertos literarios.

¿Podrá algún día almorzar en paz?

Nacido en Munchenbuchsee (Suiza) el 17 de agosto, Stephan Eicher actuó por primera vez en Alemania con el grupo Grauzone y tuvo su primer éxito en Francia con Combien de temps, la canción que da título a su cuarto álbum de estudio, Silence? que fue todo un éxito. Después conoció al novelista Philippe Djian, que escribió las letras en francés de Stephan Eicher para su álbum de 1989 My Place.

Incluido el éxito Déjeuner en paix. A partir de entonces, el éxito fue imparable, sobre todo en los escenarios, donde Stephan Eicher montó verdaderos espectáculos mil veces reinventados. En total, ha publicado dieciséis álbumes en sus cuarenta años de carrera, el último de los cuales, Homeless Songs, fue un éxito de público y crítica. Esta vez, sobre el escenario, un quinteto de músicos, los nuevos y los descubiertos de siempre.

Entradas de 49? a 51? Acceso PMR.

Die zehn Finger seiner Hand würden wahrscheinlich nicht ausreichen, um alles aufzuzählen, wofür sich Stephan Eicher interessiert, in der Musik, im Kino, von akustischen Konzerten bis zu einer Aufführung mit Automaten oder einer Blaskapelle, von Rock bis Technopop, von Filmmusik bis zu literarischen Konzerten.

Wird er eines Tages in Ruhe zu Mittag essen können?

Der Schweizer Stephan Eicher, der am 17. August in Münchenbuchsee geboren wurde, trat zunächst in Deutschland mit der Gruppe Grauzone auf und hatte seinen ersten Erfolg in Frankreich mit Combien de temps, dem Titel seines vierten Studioalbums Silence? ziemlich krachend in diesem Fall. Dann kam es zur Begegnung mit dem Romanautor Philippe Djian, der die französischen Texte von Stephan Eicher ab dem Album My Place im Jahr 1989 schrieb.

Darunter auch der Hit Déjeuner en paix. Von da an blieb der Erfolg ungebrochen, vor allem auf der Bühne, wo Stephan Eicher wahre Spektakel liefert, die tausendmal neu erfunden werden. Insgesamt sind es 16 Alben in seiner vierzigjährigen Karriere, von denen das letzte, Homeless Songs, ein Publikums- und Kritikerknüller ist. Dieses Mal steht ein Quintett von Musikern auf der Bühne, die immer wieder Neues entdecken.

Eintrittskarten von 49? bis 51? Zugang für Behinderte.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE