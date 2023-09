COMÉDIE MUSICALE – LA REINE DES GLACES 2 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 20 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

7 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de « La Reine des Neiges 2 ».

Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe « La Reine des glaces », Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.

Écran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, participation avec les enfants, etc.

Placement libre. Accès PMR.. Tout public

Samedi 2024-01-20 15:00:00 fin : 2024-01-20 . 26.99 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



7 artists on stage acting and singing live children’s favorites from « The Snow Queen 2 ».

Children and parents alike will marvel at the « Ice Queen » Cosplay & Rôleplay troupe from the famous cartoon.

Giant screen, special effects, reindeer mascot with cart, children’s participation, etc.

Free seating. PRM access.

7 artistas en el escenario actuando y cantando en directo las canciones infantiles favoritas de « La Reina de las Nieves 2 ».

Niños y padres quedarán maravillados con la compañía de Cosplay y Roleplay « La Reina de Hielo » de los famosos dibujos animados.

Pantalla gigante, efectos especiales, mascota reno con carro, participación con los niños, etc.

Aforo libre. Acceso PMR.

7 Künstler auf der Bühne, indem sie schauspielern und die Lieblingslieder der Kinder aus « Die Schneekönigin 2 » live singen.

Kinder und Eltern werden von der Truppe « Die Eiskönigin », Cosplay & Roleplay aus dem berühmten Zeichentrickfilm, in Staunen versetzt.

Riesenleinwand, Spezialeffekte, Rentiermaskottchen mit Karren, Mitmachen mit den Kindern, etc.

Freie Platzwahl. Zugang für Behinderte.

