THÉÂTRE – C’EST DÉCIDÉ, JE DEVIENS UNE CONNASSE ! 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 8 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Dolorès est coincée, distinguée et timide mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une « connasse » !

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs, pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.

Placement libre. Accès PMR.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . 28 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Dolorès is uptight, distinguished and shy, but today she’s decided to become a « cunt »!

Naturally, she’s counting on Alex, a friend and heartthrob, to help her become the perfect undrinkable woman to attract the attention of these gentlemen.

Free seating. PMR access.

Dolorès es estirada, distinguida y tímida, pero ahora se ha decidido: ¡quiere ser una « cabrona »!

Naturalmente, cuenta con Alex, un amigo rompecorazones, para que la ayude a convertirse en una mujer perfecta e imbebible para poder atraer la atención de los hombres de su vida.

Aforo libre. Acceso PMR.

Dolores ist verklemmt, vornehm und schüchtern, aber heute ist es beschlossene Sache: Sie will ein « Arschloch » werden!

Natürlich zählt sie auf Alex, einen befreundeten Herzensbrecher, der ihr dabei helfen soll, eine perfekte, unaussprechliche Frau zu werden, um die Aufmerksamkeit der Herren auf sich zu ziehen.

Freie Platzwahl. Zugang für Behinderte.

