MERRY CHRISTMAS TATTOO SHOW 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 1 décembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Convention internationale de tatouage à but caritatif.

Entrée gratuite le vendredi uniquement.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. 10 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



International tattoo convention for charity.

Free admission on Friday only.

Convención internacional de tatuajes con fines benéficos.

Entrada gratuita sólo los viernes.

Internationale Tattoo-Konvention für wohltätige Zwecke.

Freier Eintritt nur am Freitag.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE