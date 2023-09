CASTING, ÉMISSION DE TV – TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 22 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Plongez dans l’univers du jeu télévisé incontournable : « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place » ! Diffusé tous les jours à 11h55 sur France 2 et animé par Jarry, ce rendez-vous quotidien vous réserve des moments de suspense, d’humour et de compétition.

Participation au casting gratuite. Accès PMR.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 10:00:00 fin : 2023-11-22 18:00:00. 0 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Dive into the world of the must-see game show: « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place »! Broadcast every day at 11:55 on France 2 and hosted by Jarry, this daily show is full of suspense, humor and competition.

Free casting. PMR access.

Sumérjase en el universo del concurso ineludible: « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place » Emitido todos los días a las 11.55 h en France 2 y presentado por Jarry, este programa diario está lleno de suspense, humor y competición.

La participación en el casting es gratuita. Acceso PMR.

Tauchen Sie ein in die Welt des unumgänglichen Fernsehspiels: « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place »! Diese tägliche Veranstaltung, die täglich um 11.55 Uhr auf France 2 ausgestrahlt und von Jarry moderiert wird, hält Spannung, Humor und Wettbewerb für Sie bereit.

Teilnahme am Casting kostenlos. Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE