SPECTACLE DE CIRQUE – ESQUIVE 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 17 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Spectacle de cirque grand format joué à La Barroise, Esquive promet d’être une expérience de haut vol !

Six jeunes trampolinistes évoluent sur un drôle de terrain de jeux : une vaste structure composée de trois trampolines et de parois obliques. Marchant sur les murs, se jetant dans le vide, volant littéralement d’un point à un autre… Ils défient la gravité et repoussent toutes les limites !

Happés par leurs trajectoires à la légèreté éblouissante, entraînés dans un univers vertigineux et hypnotisant, on voudrait s’envoler avec eux…

Un ballet aérien à haute teneur en énergie et en poésie. À ne pas manquer !. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 21:30:00. 23 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



A large-scale circus show at La Barroise, Esquive promises to be a high-flying experience!

Six young trampolinists evolve on a strange playground: a vast structure made up of three trampolines and sloping walls. Walking on the walls, throwing themselves into the void, literally flying from one point to another? They defy gravity and push all limits!

Swept along by their dazzlingly light trajectories, drawn into a dizzying, hypnotic universe, we want to fly away with them?

An aerial ballet of high energy and poetry. Not to be missed!

Espectáculo de circo a gran escala en La Barroise, Esquive promete ser una experiencia de altos vuelos

Seis jóvenes trampolinistas actúan en un extraño terreno de juego: una vasta estructura formada por tres camas elásticas y paredes inclinadas. Caminan por las paredes, se lanzan al vacío, vuelan literalmente de un punto a otro? Desafían la gravedad y superan los límites

Arrastrados por sus trayectorias deslumbrantemente ligeras, arrastrados hacia un universo vertiginoso e hipnotizador, queremos volar con ellos..

Un ballet aéreo lleno de energía y poesía. No se lo pierda

Esquive ist eine großformatige Zirkusshow, die in La Barroise aufgeführt wird und verspricht, ein Erlebnis der Extraklasse zu werden!

Sechs junge Trampolinspringer bewegen sich auf einem seltsamen Spielplatz: einer großen Struktur, die aus drei Trampolinen und schrägen Wänden besteht. Sie laufen an den Wänden entlang, stürzen sich in die Leere und fliegen buchstäblich von einem Punkt zum anderen Sie trotzen der Schwerkraft und überschreiten alle Grenzen!

Man wird von ihren blendend leichten Bahnen erfasst, in ein schwindelerregendes und hypnotisierendes Universum gezogen und möchte am liebsten mit ihnen davonfliegen?

Ein Luftballett mit hohem Energiegehalt und Poesie. Nicht verpassen!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE