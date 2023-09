SPECTACLE – CLAUDE LELOUCH, LE CINÉ SPECTACLE SYMPHONIQUE 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 11 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Claude Lelouch a passé son temps à capturer avec sa caméra la symphonie de la vie. Les musiques dans ses films ont toujours tenu une grande place car il les considère comme des actrices à part entière. Pour preuve, qui ne connait pas le fameux « Chabadabada » composé par Francis Lai. Dans le spectacle « Claude Lelouch – Le Symphonique », nous allons vous proposer de redécouvrir les plus grands succès d’un réalisateur iconique avec plus de 50 films à son actif. De « Un homme et une femme » en passant par « l’Aventure c’est l’Aventure » mais aussi de « Les Uns et les Autres » à « Itinéraire d’un Enfant Gâté » nous vous ferons voyager, en musiques et en images, dans l’histoire du cinéma Français. Les musiciens de la formation Symphonique interpréteront ses plus belles musiques sur un montage inédit de ses 50 films accompagnés à chaque fois, des scènes mythiques qui seront projetées sur un écran géant. Une occasion pour Claude Lelouch et son public de célébrer plus de 60 ans de carrière et de 50 films. Un évènement exceptionnel à ne pas rater pour tous ceux qui aiment le cinéma français.

Billets de 51,50 € à 81,50 €. Accès PMR.. Tout public

Samedi 2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . 51.5 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Claude Lelouch has spent his life capturing the symphony of life with his camera. Music has always played an important role in his films, as he considers it to be an actress in its own right. For example, who doesn’t know the famous « Chabadabada » composed by Francis Lai? In « Claude Lelouch – Le Symphonique », we invite you to rediscover the greatest hits of an iconic director with over 50 films to his credit. From « Un homme et une femme » to « l’Aventure c’est l’Aventure », and from « Les Uns et les Autres » to « Itinéraire d’un Enfant Gâté », we’ll take you on a musical and visual journey through the history of French cinema. The musicians of the Symphonique group will perform their finest music to a never-before-seen montage of 50 films, each accompanied by mythical scenes projected onto a giant screen. An opportunity for Claude Lelouch and his public to celebrate over 60 years of career and 50 films. An exceptional event not to be missed by anyone who loves French cinema.

Tickets from ? 51.50 to ? 81.50. PRM access.

Claude Lelouch se ha pasado el tiempo utilizando su cámara para captar la sinfonía de la vida. La música en sus películas siempre ha desempeñado un papel importante, porque la considera una actriz por derecho propio. Por ejemplo, quién no conoce la famosa « Chabadabada » compuesta por Francis Lai. En « Claude Lelouch – Le Symphonique », le invitamos a redescubrir los grandes éxitos de un director emblemático con más de 50 películas a sus espaldas. De « Un homme et une femme » a « l’Aventure c’est l’Aventure », y de « Les Uns et les Autres » a « Itinéraire d’un Enfant Gâté », le llevaremos en un viaje musical y visual a través de la historia del cine francés. Los músicos del conjunto Symphonique interpretarán algunas de las mejores músicas en un montaje inédito de sus 50 películas, cada una de ellas acompañada de escenas legendarias proyectadas en una pantalla gigante. Una oportunidad para Claude Lelouch y su público de celebrar más de 60 años de carrera y 50 películas. Un acontecimiento excepcional que no pueden perderse los amantes del cine francés.

Entradas de 51,50 a 81,50 euros. Acceso PMR.

Claude Lelouch hat seine Zeit damit verbracht, mit seiner Kamera die Symphonie des Lebens einzufangen. Die Musik in seinen Filmen nahm immer einen großen Platz ein, da er sie als vollwertige Schauspieler betrachtete. Zum Beweis: Wer kennt nicht das berühmte « Chabadabada », das von Francis Lai komponiert wurde. In der Show « Claude Lelouch – Le Symphonique » werden wir Ihnen vorschlagen, die größten Erfolge eines ikonischen Regisseurs mit über 50 Filmen auf dem Buckel wiederzuentdecken. Von « Un homme et une femme » über « L’Aventure c’est l’Aventure », aber auch von « Les Uns et les Autres » bis hin zu « Itinéraire d’un Enfant Gâté » werden wir Sie mit Musik und Bildern auf eine Reise durch die Geschichte des französischen Kinos mitnehmen. Die Musiker des Symphonieorchesters interpretieren die schönsten Musikstücke zu einer unveröffentlichten Montage aus 50 Filmen, die jeweils von mythischen Szenen begleitet werden, die auf eine Großleinwand projiziert werden. Eine Gelegenheit für Claude Lelouch und sein Publikum, seine über 60-jährige Karriere und seine 50 Filme zu feiern. Ein außergewöhnliches Ereignis, das sich alle, die das französische Kino lieben, nicht entgehen lassen sollten.

Eintrittskarten von 51,50? bis 81,50? Zugang für Behinderte.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT SUD MEUSE