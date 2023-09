COUPE DE FRANCE DE TAROT 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 27 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Tournoi libre et ouvert à tous.

Gratuit pour public, de 15€ à 24€ pour les joueurs.. Tout public

Vendredi 2023-10-27 fin : 2023-11-01 . 0 EUR.

85 Rue Ernest Bradfer La Barroise

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Tournament free and open to all.

Free for the public, from 15? to 24? for players.

Torneo gratuito y abierto a todos.

Gratuito para el público, de 15? a 24? para los jugadores.

Freies und offenes Turnier für alle.

Kostenlos für Zuschauer, von 15? bis 24? für Spieler.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SUD MEUSE