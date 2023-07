Journées du patrimoine 85 rue du général Dufieux Lapoutroie, 15 septembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Découvrez les collections permanentes et les expositions temporaires de ce lieu retraçant l’histoire de la distillation. Dégustations de produits..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

85 rue du général Dufieux

Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est



Discover the permanent collections and temporary exhibitions of this site retracing the history of distillation. Product tastings.

Descubra las colecciones permanentes y las exposiciones temporales de este sitio que recorre la historia de la destilación. Degustación de productos.

Entdecken Sie die Dauer- und Wechselausstellungen an diesem Ort, der die Geschichte der Destillation nachzeichnet. Verkostung von Produkten.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg