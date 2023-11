Escape Game Moyen-Âge en famille à Aiffres 85 rue du Bourg Aiffres, 18 novembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Venez participer à un escape game en famille à Aiffres, axé sur le Moyen-Âge.

Le but ? Résoudre des énigmes tout en découvrant la vie dans un château au Moyen-Âge.

Jeu qui se joue avec 3 équipes.

Une équipe peut se composer de 2 à 5 personnes d’une même famille ou de plusieurs familles.

Deux séances sont proposées :

– une séance de 14h30 à 16h

– une séance de 16h30 à 18h

SUR INSCRIPTION

Tarif : 8€/participant.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

85 rue du Bourg Maison Pour Tous

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in a family escape game in Aiffres, focusing on the Middle Ages.

The aim? Solve riddles while learning about life in a castle in the Middle Ages.

The game is played by 3 teams.

Teams can be made up of 2 to 5 people from the same family, or from several families.

Two sessions are available:

– one session from 2:30pm to 4pm

– one session from 4:30 pm to 6 pm

WITH REGISTRATION

Price: €8/participant

Participe en un juego de escape familiar en Aiffres, basado en la Edad Media.

¿El objetivo? Resolver enigmas mientras aprende sobre la vida en un castillo en la Edad Media.

El juego se desarrolla en 3 equipos.

Los equipos pueden estar formados por 2 a 5 personas de una misma familia o de varias familias.

Hay dos sesiones disponibles:

– una sesión de 14h30 a 16h00

– una sesión de 16h30 a 18h00

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Precio: 8 euros/participante

Nehmen Sie an einem Familien-Escape-Game in Aiffres teil, das sich auf das Mittelalter konzentriert.

Was ist das Ziel? Rätsel zu lösen und dabei das Leben in einer Burg im Mittelalter zu entdecken.

Das Spiel wird mit drei Teams gespielt.

Ein Team kann aus 2 bis 5 Personen einer Familie oder aus mehreren Familien bestehen.

Es werden zwei Sitzungen angeboten:

– eine Sitzung von 14:30 bis 16:00 Uhr

– eine Sitzung von 16:30 bis 18:00 Uhr

NACH ANMELDUNG

Preis: 8?/Teilnehmer

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Niort Marais Poitevin