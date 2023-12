Jeudi de l’Exposition – Découverte de l’exposition avec Anne Dary 85 Rue des Arènes Dole Catégories d’Évènement: Dole

2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25 . Découverte de l’exposition avec Anne Dary, commissaire de l’exposition. Longtemps considérée comme le parent pauvre de la création contemporaine, la peinture est actuellement privilégiée par nombre de jeunes artistes qui en renouvellent l’attrait, particulièrement dans un registre figuratif. L’exposition met en lumière ce regain artistique autour du travail d’une trentaine de jeunes peintres nés dans les années 1980. Ils revendiquent une nouvelle peinture d’histoire qui tisse des liens avec leur univers personnel, mais aussi avec l’environnement culturel, l’histoire de l’art, la littérature, et plus largement avec l’actualité. Gratuit, entrée libre. .

Dole 39100

