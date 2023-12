La Nuit des Copistes 85 Rue des Arènes Dole, 13 janvier 2024, Dole.

Dole Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13

.

Les copistes pourront s’installer à partir de 17h et copier jusqu’à minuit.

Sur inscription préalable indiquant la technique et l’œuvre choisie. Une pièce d’identité sera demandée lors de l’accueil et restituée à la fin de la soirée. Une bâche est demandée pour protéger le sol à l’emplacement de l’installation.

• Ateliers de dessin d’après modèle vivant : Lisa Böttcher, artiste, proposera des ateliers de dessin d’après modèle vivant au sein d’une salle du musée fermée aux visiteurs pour l’occasion (à partir de 16 ans). À 18h et 21h : modèle habillé. À 19h30 et 22h30 : modèle nu.

• Atelier de Linogravure, par Paulouppo, artiste doloise. De 20h30 à 22h dans la mezzanine au 1er étage.

• Atelier enfants/familles, par Agathe Robinson, illustratrice (à partir de 8 ans). De 19h à 20h30 dans la salle d’ateliers au sous-sol.

• Atelier d’écriture, mené par Marie Rivolet, animatrice d’ateliers d’écriture et biographe. De 20h à 23h, dans une salle de l’exposition temporaire Voir en peinture.

• Puzzles géants : des puzzles géants représentant des œuvres du musée seront à disposition de toutes et tous au sous-sol. Toute la soirée, sans inscription.

• Restauration et buvette : de 18h30 à minuit, le bar culturel Au Détour sera installé dans le hall du musée.

Toutes les animations sont gratuites et sur réservation (au 03 84 79 25 85 ou à accueil-musee@dole.org).

Restauration et boissons payantes.

Entrée libre pour tous les visiteurs de 17h à minuit.

.

85 Rue des Arènes Musée des Beaux-Arts

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté



