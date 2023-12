Carte blanche – Les Scènes du Jura 85 Rue des Arènes Dole, 20 décembre 2023, Dole.

Dole Jura

Début : 2023-12-20 18:30:00

fin : 2023-12-20

Performance – visite inédite de l’exposition “Voir en Peinture” proposée par les artistes Nicolas Petisoff et Denis Malard de la compagnie 114 Cie. Celle-ci se fera grâce à des casques audio diffusant une bande sonore croisant paroles et musiques issues du spectacle “Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire” présenté le mardi 19 décembre à 20h30 au Théâtre de Lons-le-Saunier. Cette visite atypique se clôturera par un temps d’échanges et de convivialité en présence des artistes.

Entrée libre. Places limitées, inscription conseillée (au 03 84 86 03 03 ou à contact@scenesdujura.com).

85 Rue des Arènes Musée des Beaux-Arts

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté



