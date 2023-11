Visite guidée – Voir en peinture 85 Rue des Arènes Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite guidée – Voir en peinture 85 Rue des Arènes Dole, 17 décembre 2023, Dole. Dole,Jura .

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

85 Rue des Arènes Musée des Beaux-Arts

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-02 par COORDINATION JURA Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu 85 Rue des Arènes Adresse 85 Rue des Arènes Musée des Beaux-Arts Ville Dole Departement Jura Lieu Ville 85 Rue des Arènes Dole latitude longitude 47.0894;5.48827

85 Rue des Arènes Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/