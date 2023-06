Visite insolite Lyon les Grands Criminels 85 rue de la république, lyon Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Visite insolite Lyon les Grands Criminels Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 85 rue de la république, lyon Sur réservation, tarif adulte : 9€, Tarif réduit (étudiant – 25 ans, demandeurs d’emplois, jeunes de 12 à 17 ans) : 5€ , nombre limité à 30 personnes

Guidés par un filou d’avocat, plongez dans les années 70 sur les traces des grands criminels lyonnais.

Découvrez Lyon sous un angle inédit avec notre guide conférencier passionné en costume d’époque incarnant le malicieux Maître Jeannot Sambre.

Dans un parcours immersif et unique, des secrets de la place Bellecour à l’ancienne abbaye d’Ainay, vous serez immergés dans l’histoire criminelle de la ville. Emboîtez le pas aux personnages célèbres comme le « Gang des Lyonnais » et explorez les lieux où des affaires incroyables se sont déroulées. C’est une visite interactive qui éveillera votre curiosité et vous offrira une vue d’ensemble unique sur les dessous de Lyon. Enjoué et riche en anecdotes, Maître Sambre vous fera voir la capitale des esclandres comme vous ne l’avez jamais imaginée.

Visite d’1h30 à 1h45 menée en costume années 70 et en groupe jusqu’à 30 personnes pour adultes et enfants de + de 12 ans.

Sur réservation, nombre de places limité.

85 rue de la république, lyon 85 rue de la République, Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Devant la FNAC Métro Bellecour

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

