Atelier – Les vitrines enchantées 85 rue Camille Buffardel Die, 3 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Venez dessiner ce que le thème de l’orange vous inspire. Des dessinateurs-ices de Die Hawaï vous accompagnent pour créer la vitrine de Noël. Ouvert à toutes et tous..

2023-12-06 11:00:00 fin : 2023-12-06 15:00:00. .

85 rue Camille Buffardel

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and draw whatever the orange theme inspires you. Die Hawaï designers will work with you to create the Christmas window display. Open to all.

Ven a dibujar lo que el tema naranja te inspire. Los dibujantes de Die Hawaï trabajarán contigo para crear tu escaparate navideño. Abierto a todos.

Kommen Sie und zeichnen Sie, was das Thema Orange Sie inspiriert. Zeichnerinnen und Zeichner aus Die Hawaii begleiten Sie bei der Gestaltung des Weihnachtsschaufensters. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme du Pays Diois