Nuits Suspendues 85 Rue Albert Copieux Le Havre, 21 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Les Jardins suspendus proposeront plusieurs espaces aux atmosphères uniques et complémentaires. Une place de village festive inspirée des ramblas espagnoles ; un café musique familial aux sonorités Jazz et électro-swing ; une grande scène sur laquelle se succéderont des artistes de renommées internationales et locales.

Dès le vendredi soir, place à la musique avec l’étoile montante de la pop tropicale brésilienne João Selva, suivi des Buttshakers et leur soul chaude et crue. Les Frères Smith prendront le relai pour proposer un Afrikanbeat funk dont ils ont la recette avant de laisser place à Alligatorz, duo composé de Dj Greem (Hocus Pocus, C2C) et Røn Puma (Caravan Palace), aux sonorités électro, latines inspirées de Baile Funk, de bossa et de samba qu’ils affectionnent tant.

Samedi, c’est vous qui chantez. Nous avons le plaisir d’accueillir ARTE pour un Karaoké géant dont eux seuls ont le secret, animé par l’explosive Aline Afanaoukoé. Une vague de rock viendra allumer les Jardins suspendus avec le retour sur scène de City Kids. Le Captain Sparks et sa Royal Company vous inviteront ensuite à naviguer dans un océan musical, entre chanson française, musiques latines et urbaines.

Dimanche matin, dès 11h, venez bruncher dans les jardins et partez à la découverte des remparts. Sur les hauteurs, au détour d’un chemin, retrouvez une sélection d’artistes ultra talentueux, performant en acoustique. Chanson, slam, folk, musiques traditionnelles seront au rendez-vous. Quel meilleur moyen pour recréer de la proximité entre l’instrument, l’artiste et son public ?

Pour finir en beauté, nous vous proposons l’ensemble de jazz groovy Big Band à Part, suivit de la soul funk 60’s authentique de Kaddy and the Keys, avant d’accueillir un enfant du pays à la carrière époustouflante, Ludovic Louis et son Quintet de jazz lumineux et sensuel au groove infernal. Le trompettiste havrais, acclamé par Lenny Kravitz durant les 10 ans de tournée qu’ils ont faites ensemble quitte Los Angeles et vient enfin se produire en terre natale.

Vendredi 2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

85 Rue Albert Copieux Jardins suspendus

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Les Jardins suspendus will feature several spaces with unique and complementary atmospheres. A festive village square inspired by the Spanish ramblas; a family music café with a jazz and electro-swing soundtrack; and a large stage featuring artists of international and local renown.

Starting on Friday evening, it’s time for music with the rising star of Brazilian tropical pop João Selva, followed by the Buttshakers and their warm, raw soul. The Smith Brothers take over with their signature Afrikanbeat funk, before giving way to Alligatorz, a duo made up of Dj Greem (Hocus Pocus, C2C) and Røn Puma (Caravan Palace), whose electro-Latin sounds are inspired by the Baile Funk, bossa and samba they love so much.

On Saturday, it’s your turn to sing. We’re delighted to welcome ARTE for a giant karaoke show, hosted by the explosive Aline Afanaoukoé. A wave of rock will light up the Jardins suspendus with the return of City Kids. Captain Sparks and his Royal Company then invite you to sail through a musical ocean of French chanson, Latin and urban music.

On Sunday morning, starting at 11am, enjoy a brunch in the gardens and explore the ramparts. On the heights, at the bend in the path, discover a selection of ultra-talented artists, performing acoustically. Song, slam, folk and traditional music are all on offer. What better way to bring the instrument, the artist and the audience closer together?

To round things off in style, we present the groovy jazz ensemble Big Band à Part, followed by the authentic 60?s soul funk of Kaddy and the Keys, before welcoming a local boy with a breathtaking career, Ludovic Louis and his Quintet de jazz lumineux et sensuel au groove infernal. The trumpeter from Le Havre, acclaimed by Lenny Kravitz during their 10 years of touring together, leaves Los Angeles to perform on home soil.

Los Jardins suspendus ofrecerán varios espacios con ambientes únicos y complementarios. Una festiva plaza de pueblo inspirada en las ramblas españolas; un café musical familiar con aires de jazz y electro-swing; un gran escenario en el que se sucederán artistas de renombre internacional y local.

El viernes por la noche, la música comienza con João Selva, estrella emergente del pop tropical brasileño, seguido de Buttshakers y su soul caliente y crudo. Los Smith Brothers toman el relevo con su afrikanbeat funk, receta por la que son famosos, antes de dar paso a Alligatorz, dúo formado por Dj Greem (Hocus Pocus, C2C) y Røn Puma (Caravan Palace), cuyos sonidos electro y latinos se inspiran en el Baile Funk, la bossa y la samba que tanto les gustan.

El sábado, tú cantas. Estamos encantados de recibir a ARTE para un gigantesco espectáculo de karaoke, cuyo secreto está en sus propias manos, presentado por la explosiva Aline Afanaoukoé. Una ola de rock iluminará los Jardins suspendus con el regreso al escenario de City Kids. A continuación, el Capitán Sparks y su Compañía Real le invitarán a navegar por un océano de música, desde la chanson francesa hasta la música latina y urbana.

El domingo por la mañana, a partir de las 11 h, venga a tomar el brunch en los jardines y a explorar las murallas. En las alturas, en el recodo del camino, descubra una selección de artistas de gran talento que actuarán en acústico. Canción, slam, folk y música tradicional. ¿Qué mejor manera de acercar el instrumento, el artista y el público?

Para cerrar con broche de oro, el groovy jazz ensemble Big Band à Part, seguido del auténtico soul funk de los años 60 de Kaddy and the Keys, antes de dar la bienvenida a un chico local con una carrera impresionante, Ludovic Louis y su luminoso y sensual quinteto de jazz con un groove infernal. El trompetista de Le Havre, aclamado por Lenny Kravitz durante los 10 años que estuvieron de gira juntos, deja Los Ángeles para actuar en su tierra natal.

Die Jardins suspendus werden mehrere Räume mit einzigartigen und sich ergänzenden Atmosphären bieten. Ein festlicher Dorfplatz, der von den spanischen Ramblas inspiriert ist; ein familiäres Musikcafé mit Jazz- und Elektro-Swing-Klängen; eine große Bühne, auf der sich international und lokal bekannte Künstler abwechseln werden.

Der Freitagabend beginnt mit dem aufsteigenden Stern des brasilianischen Tropenpops João Selva, gefolgt von den Buttshakers mit ihrem warmen und rohen Soul. Das Duo Alligatorz, bestehend aus Dj Greem (Hocus Pocus, C2C) und Røn Puma (Caravan Palace), bietet Elektro- und Latin-Klänge, die von Baile Funk, Bossa und Samba inspiriert sind, die sie so sehr lieben.

Am Samstag sind Sie der Sänger. Wir freuen uns, ARTE zu einem riesigen Karaoke begrüßen zu dürfen, das nur ARTE kennt und das von der explosiven Aline Afanaoukoé moderiert wird. Eine Welle des Rocks wird die Hängenden Gärten mit der Rückkehr von City Kids auf die Bühne erleuchten. Captain Sparks und seine Royal Company laden Sie anschließend ein, auf einem musikalischen Ozean zwischen französischem Chanson, lateinamerikanischer und urbaner Musik zu segeln.

Am Sonntagmorgen ab 11 Uhr können Sie in den Gärten brunchen und die Stadtmauern erkunden. Auf den Anhöhen, an der Ecke eines Weges, finden Sie eine Auswahl an hochtalentierten Künstlern, die akustisch auftreten. Chanson, Slam, Folk und traditionelle Musik sind hier zu hören. Wie könnte man besser die Nähe zwischen dem Instrument, dem Künstler und seinem Publikum wiederherstellen?

Als krönenden Abschluss präsentieren wir Ihnen das groovige Jazz-Ensemble Big Band à Part, gefolgt vom authentischen 60er-Jahre-Soul-Funk von Kaddy and the Keys, bevor wir ein Kind des Landes mit einer atemberaubenden Karriere begrüßen: Ludovic Louis und sein leuchtendes und sinnliches Jazz-Quintett mit infernalischem Groove. Der Trompeter aus Le Havre, der von Lenny Kravitz während ihrer zehnjährigen gemeinsamen Tournee gefeiert wurde, verlässt Los Angeles und kommt endlich in sein Heimatland.

