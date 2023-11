MARCHÉ DE NOËL 85 route de la grande Houssière La Houssière, 9 décembre 2023, La Houssière.

La Houssière,Vosges

2e marché de Noël de l’A.P.E Vanémont-La Houssière. Buvette, petite restauration, démonstration des métiers du bois, artisans locaux, et peut-être même la présence du Père Noël ! Tout est réuni pour passer un bon moment et faire ses emplettes de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

85 route de la grande Houssière Salle des Fêtes derrière la mairie

La Houssière 88430 Vosges Grand Est



2nd A.P.E Vanémont-La Houssière Christmas market. Refreshments, snacks, woodworking demonstrations, local craftsmen, and maybe even a visit from Santa Claus! Everything you need to have a good time and do your Christmas shopping.

2º Mercado de Navidad A.P.E Vanémont-La Houssière. Refrescos, tentempiés, demostraciones de carpintería, artesanos locales y, tal vez, ¡incluso la visita de Papá Noel! Todo lo que necesita para pasarlo en grande y hacer sus compras navideñas.

2. Weihnachtsmarkt der A.P.E. Vanémont-La Houssière. Es gibt Getränke, kleine Snacks, Vorführungen des Holzhandwerks, lokale Handwerker und vielleicht sogar den Weihnachtsmann! Alles ist versammelt, um einen schönen Moment zu verbringen und seine Weihnachtseinkäufe zu erledigen.

