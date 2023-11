Halloween à la petite gare 85 montée de la Gare Saint-Paul-lès-Romans, 31 octobre 2023, Saint-Paul-lès-Romans.

Saint-Paul-lès-Romans,Drôme

Un mélange délicieux vous fera vibrer cette soirée, tout en frisson.

le Bal des Vampires sera à La Petite Gare de St Paul, grâce aux fantômes de Laloco et à votre participation ! On vous attends aussi effrayant que vous le pourrez !.

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

85 montée de la Gare La Petite Gare

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s a delicious mix that’s sure to thrill and thrill.

the Vampire Ball will be at La Petite Gare in St Paul, thanks to the ghosts of Laloco and your participation! We’re waiting for you to get as spooky as you can!

Una deliciosa mezcla le entusiasmará esta noche.

el Baile de los Vampiros tendrá lugar en La Petite Gare de St Paul, ¡gracias a los fantasmas de Laloco y a tu participación! ¡Te esperamos para dar todo el miedo que puedas!

Eine köstliche Mischung wird Ihnen an diesem Abend einen Schauer über den Rücken jagen.

der Ball der Vampire wird im La Petite Gare de St Paul stattfinden, dank der Geister von Laloco und Ihrer Teilnahme! Wir erwarten Sie so gruselig, wie Sie nur können!

Mise à jour le 2023-10-23 par Valence Romans Tourisme