Vide-greniers 85 avenue du Général Leclerc, 6 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez faire des trouvailles au vide-greniers du comité des œuvres sociales..

2023-08-06 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-06 18:00:00. .

85 avenue du Général Leclerc Stade Kieffer

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and find what you’re looking for at the Comité des ?uvres sociales garage sale.

Ven a buscar gangas a la venta de garaje del Comité des ?uvres sociales.

Machen Sie beim Flohmarkt des Komitees für Sozialarbeit (Comité des ?Œvres Sociales) fündig.

