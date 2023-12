Dégustation chez Verso Vino 85 Avenue de la Gare Soorts-Hossegor, 16 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 17:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

Dégustation gratuite de Gin et Rhums de la distillerie Ura basée à Biarritz le samedi 16 décembre de 17h à 19h à la Cave Verso Vino : 85 av. de la Gare – Hossegor (face à l’entrée de la Poste)

85 Avenue de la Gare Verso Vino

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Hossegor