Narbonne Aude Narbonne L’association Narbonne en Fête relance les festivités du carnaval.

Cette année, le carnaval aura lieu le dimanche 27 février 2022 sur le thème des « années 80 ».

A 15 H, sortie de sa Majesté Carnaval.

Départ Rue Raspail.

Parcours : Cours Mirabeau, Pont de la Liberté, et arrivée Place de l’Hôtel de Ville.

17 H : Final et jugement du Carnaval. Report en cas de mauvais temps le 6 mars. +33 7 70 61 53 77

