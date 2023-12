Marché de Noël de Cabriès 8493 avenue René Cassin. Cabriès, 1 décembre 2023, Cabriès.

Cabriès,Bouches-du-Rhône

Traditionnel marché de Noël sur le parking de l’Oustaù Per Touti à Cabriès. Plusieurs exposants et services de restauration, diverses animations durant le week-end.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

8493 avenue René Cassin. Parking de l’Oustaù Per Touti

Cabriès 13828 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional Christmas market in the Oustaù Per Touti parking lot in Cabriès. Several exhibitors and catering services, various events throughout the weekend

El tradicional mercado de Navidad en el aparcamiento Oustaù Per Touti de Cabriès. Numerosos puestos y servicios de restauración, además de diversas actividades durante todo el fin de semana

Traditioneller Weihnachtsmarkt auf dem Parkplatz des Oustaù Per Touti in Cabriès. Mehrere Aussteller und Essensdienste, verschiedene Animationen während des Wochenendes

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence