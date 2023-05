Concours spécial PTV 845 Route de Nassiet, 1 juillet 2023, Amou.

Amou,Landes

Concours équestre officiel s’adressant aux jeunes cavaliers ainsi qu’aux très jeunes chevaux, qui ne rentrent pas dans la catégorie compétition mais découverte et initiation..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . .

845 Route de Nassiet Les Destriers du Domaine d’Amou

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Official equestrian competition for young riders and very young horses, which are not in the competition category but in the discovery and initiation category.

Concurso hípico oficial dirigido a jóvenes jinetes y caballos muy jóvenes, que no entran en la categoría de concurso sino en la de descubrimiento e iniciación.

Offizielles Reitturnier, das sich an junge Reiter sowie an sehr junge Pferde richtet, die nicht in die Kategorie Wettbewerb fallen, sondern Entdeckung und Einführung.

Mise à jour le 2023-05-22 par Landes Chalosse