Protégeons les chouettes et les hiboux ! 84420 piolenc Piolenc Catégories d’Évènement: Piolenc

Vaucluse

Protégeons les chouettes et les hiboux ! 84420 piolenc, 19 mars 2023, Piolenc. Protégeons les chouettes et les hiboux ! Dimanche 19 mars, 09h00 84420 piolenc Animations gratuites sur réservation au 06 16 62 02 67 ou via messenger sur #animationsnature Au cours de la séance, nous serons en extérieur et nous prendrons le temps de reconnaître les chouettes et les hiboux à travers une documentation adaptée, nous parlerons de leur mode de vie. Nous écouterons leurs chants, observerons des pelotes de réjection, prendrons le temps de dessiner ou peindre un hibou ou une chouette à ramener à la maison.

Un moment de réflexion et de découverte auprès des enfants pour redonner une belle place aux rapaces nocturnes pour mieux les protéger et faire disparaitre les mauvaises idées reçues.

Animations pour enfants dès 5/6 ans !

#christineserrano #animationsnature #piolenc #lpo #nature 84420 piolenc 84420 piolenc Piolenc 84420 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ChristineSerrano84/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T11:00:00+01:00

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T11:00:00+01:00 #animationsnature #piolenc

Détails Catégories d’Évènement: Piolenc, Vaucluse Autres Lieu 84420 piolenc Adresse 84420 piolenc Ville Piolenc Departement Vaucluse Age min 5 Age max 11 Lieu Ville 84420 piolenc Piolenc

84420 piolenc Piolenc Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/piolenc/

Protégeons les chouettes et les hiboux ! 84420 piolenc 2023-03-19 was last modified: by Protégeons les chouettes et les hiboux ! 84420 piolenc 84420 piolenc 19 mars 2023 84420 piolenc Piolenc Piolenc

Piolenc Vaucluse